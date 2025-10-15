ACTU
Splinter Cell: Pandora Yesterday
par Buck Rogers, email
Hier, le 14 octobre et sans crier gare, Ubisoft a remis en vente Splinter Cell: Pandora Tomorrow sur Steam et sur Ubisoft Connect, uniquement pour le PC donc. Une vraie surprise, le jeu avait été depuis très longtemps délisté, et personne ne s’attendait à son retour. Alors, tout n’est pas rose non plus, il s’agit de la version classique de 2004 sans améliorations et amputé du multijoueur. De plus, avec le combo launcher d’Ubi obligatoire, forcément ça se rebelle dans les avis.
C’est sûr que là on ne leur donne pas tort, c’est complètement incompréhensible. Tous les jeux d’Ubisoft de cette génération ne requièrent à aucun moment de compte tiers pour les faire fonctionner. On comprend parfaitement que cela saoule clairement les joueurs. Et ce n’est pas tout, le 1080p, le 16:9 ne sont pas réellement pris en charge. Ainsi le mode "écran large" de Splinter Cell: Pandora Tomorrow s’affichera en réalité en 4:3. Vous n’aurez pas non plus accès au support cloud pour vos sauvegardes (!). Qui a dit foutage de gueule ?
Bon, heureusement qu’il y a ModDB pour corriger tout cela et proposer le boulot qui aurait dû être fait par Ubi. Ah si, ces derniers ont quand même réparé les bugs des ombres… Malgré tout, après Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, il s’agit peut-être du meilleur épisode de la saga. C’est dommage de l’avoir sorti de manière aussi médiocre, alors que c’était vraiment pas pressé, hein ? Vu que personne l’attendait et ne l’a vu venir d’ailleurs.
C’est sûr que là on ne leur donne pas tort, c’est complètement incompréhensible. Tous les jeux d’Ubisoft de cette génération ne requièrent à aucun moment de compte tiers pour les faire fonctionner. On comprend parfaitement que cela saoule clairement les joueurs. Et ce n’est pas tout, le 1080p, le 16:9 ne sont pas réellement pris en charge. Ainsi le mode "écran large" de Splinter Cell: Pandora Tomorrow s’affichera en réalité en 4:3. Vous n’aurez pas non plus accès au support cloud pour vos sauvegardes (!). Qui a dit foutage de gueule ?
Bon, heureusement qu’il y a ModDB pour corriger tout cela et proposer le boulot qui aurait dû être fait par Ubi. Ah si, ces derniers ont quand même réparé les bugs des ombres… Malgré tout, après Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, il s’agit peut-être du meilleur épisode de la saga. C’est dommage de l’avoir sorti de manière aussi médiocre, alors que c’était vraiment pas pressé, hein ? Vu que personne l’attendait et ne l’a vu venir d’ailleurs.