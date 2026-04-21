ACTU
Splatoon Raiders s'annonce sans prévenir
Annoncé en juin 2025 comme étant le premier spin-off de la licence Splatoon, le mystérieux Splatoon Raiders est revenu aujourd’hui pour donner signe de vie, et aussi une date de sortie. Comme d’habitude avec Nintendo, on ne va pas attendre 150 ans, puisque ce nouveau jeu est annoncé pour le 23 juillet 2026 exclusivement sur Switch 2.
Cette nouvelle bande-annonce s’avère néanmoins assez radine en détails. On apprend tout de même qu’il s’agit d’un jeu pensé uniquement pour du solo. On y campera un·e mécanicien·ne (il n'y a pas vraiment de genre chez Splatoon, et tant mieux) sur l’archipel Spirhalite en compagnie du groupe Tridenfer que l’on connaît bien de l'excellent Splatoon 3, donc formé d'Angie, Pasquale et Raimi.
Le but a l’air tout con : explorer le monde et plus particulièrement les îles qui nous entourent, à la recherche de ressources pour notre base et aussi pour se fabriquer du matériel et des armes. Mais tout ne sera pas si simple, puisque chaque île sera défendue par tout un tas d'ennemis, les Salmonoïdes, plus ou moins coriaces. Même si le jeu est pensé pour se jouer en solo, un mode multijoueur en ligne et en connexion sans fil local sera tout de même de la partie, histoire de partir dézinguer des méchants en équipe de 4 personnes.
Enfin, notons que Splatoon Raiders sera vendu à 49,99 € en démat’ sur l’eShop (par ici) et 59,99 € au format physique (donc autant dire 45 balles dans nos grandes surfaces). Le tout sera accompagné de nouveaux amiibo à poser sur une étagère, représentant les trois personnages du groupe Tridenfer. Il ne reste plus qu’à attendre le prochain Nintendo Direct pour avoir encore un peu plus d’informations.
Cette nouvelle bande-annonce s’avère néanmoins assez radine en détails. On apprend tout de même qu’il s’agit d’un jeu pensé uniquement pour du solo. On y campera un·e mécanicien·ne (il n'y a pas vraiment de genre chez Splatoon, et tant mieux) sur l’archipel Spirhalite en compagnie du groupe Tridenfer que l’on connaît bien de l'excellent Splatoon 3, donc formé d'Angie, Pasquale et Raimi.
Le but a l’air tout con : explorer le monde et plus particulièrement les îles qui nous entourent, à la recherche de ressources pour notre base et aussi pour se fabriquer du matériel et des armes. Mais tout ne sera pas si simple, puisque chaque île sera défendue par tout un tas d'ennemis, les Salmonoïdes, plus ou moins coriaces. Même si le jeu est pensé pour se jouer en solo, un mode multijoueur en ligne et en connexion sans fil local sera tout de même de la partie, histoire de partir dézinguer des méchants en équipe de 4 personnes.
Enfin, notons que Splatoon Raiders sera vendu à 49,99 € en démat’ sur l’eShop (par ici) et 59,99 € au format physique (donc autant dire 45 balles dans nos grandes surfaces). Le tout sera accompagné de nouveaux amiibo à poser sur une étagère, représentant les trois personnages du groupe Tridenfer. Il ne reste plus qu’à attendre le prochain Nintendo Direct pour avoir encore un peu plus d’informations.