Sony supprime le projet Bloodborne PSX

En développement depuis quelques années par Lilith Walther, le projet Bloodborne PSX vient de se prendre une balle dans la nuque par Sony Interactive Entertainment . L'idée qu'avait en tête Lilith, une développeuse indépendante, était de bosser sur un jeu ses jeux préférés, ou du moins les premières heures, et d'en faire une version rétro comme si FromSoftware avait sorti Bloodborne sur la première PlayStation. Un petit projet en solo, qui ne fait pas de mal, mais avait fait tout de même 100 000 téléchargements sur itch.io lors sa publication, le 31 octobre 2022, loin de casser la baraque.Mais Sony n'a pas vu ce petit projet du même oeil, et vient de le fermer avec l'aide de la société MarkScan, pour violation de la propriété intellectuelle. Au passage, Lilith Walther explique sur Bluesky que le jeu est aussi retiré de itch.io ( la page est toujours présente , mais pas le lien de téléchargement). Cette suppression de projet fait aussi suite à la demande de Sony de retirer le mod 60 FPS sur PC, faisant tourner le jeu via un émulateur ( on en avait parlé par ici ).Reste maintenant à savoir pourquoi Sony se bouge sur le sujet. On se doute évidemment d'un retour de Bloodborne en version remaster, puisque la sortie date déjà de mars 2015 sur PS4, et qu'une version 4K / 60 FPS pour fêter ses 10 ans, ce serait pas si mal et cela donnerait à manger à une PS5 qui manque cruellement de gros jeux exclusifs ces derniers temps. Reste que le geste est vraiment dur pour la version PSX...