Sony continue de bouder l'E3

Durant le tout premier E3 en 1995, Sega a annoncé pendant sa conférence le prix de la Saturn : $399. Peu après s'est tenu la conférence de Sony Computer Entertainment America. Le patron de SCEA est monté sur scène et s'est contenté de dire "299" (en référence au prix de la Playstation) avant de partir sous les applaudissements.25 ans plus tard, Sony vient de confirmer qu'ils ne participeront pas à l'E3 2020. C'est assez logique vu qu'ils ont déjà zappé l'édition 2019 mais cette année ils lancent la PS5 donc c'est un poil triste. Le gag est que la PS5 risque quand même d'être sur le salon via les éditeurs tiers dont certains ont annoncé des jeux PS5 AVANT que Sony annonce ses propres jeux. On pense à Godfall et à The Lord of the Rings: Gollum . Entre l'absence de Sony et les délires que se tape l'ESA , l'E3 2020 ne prend pas un super départ...