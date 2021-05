Solasta sort du donjon

Grâce à votre générosité , nous avons investi dans des capsules de biostase. Bien installées dans la Factortower, elles contiennent toute la crème des rédacteurs Factor présents et futurs. Notre Shirka à nous, la FactorIA, grande ordonnatrice de la ligne éditoriale du site, veille à gérer ce capital humain à fort potentiel en les réveillant aux moments opportuns. Les sorties de Zaza ainsi que de Niko de leur hibernation (avant de l'y replonger) ne vous ont pas échappées.On soupçonne Wizard of the Coast de nous avoir piqué l'idée et de s'en servir pour ressortir de temps en temps la licence Donjons et Dragons. Si vous n'aviez pas loupé la sortie de Baldur's Gate 3 en version anticipée avec une version finale probable cette année, vous avez peut-être manqué la sortie de Solasta Crown of the Magister hier 27 mai en version 1.0.Fougère en avait fait une preview il y a déjà quelques temps et était emballé. Pour rappel, Wizards of the Coast a accordé à Tactical Adventures (créé par Mathieu Girard co-fondateur d'amplitude studio et situé à Paris) une licence d'utilisation du jeu de règles Dungeons and Dragons DRS (Document de référence du système) 5.1 . Après un kickstarter réussi, une phase de version anticipée voila donc la sortie officielle.Dans Solasta , vous avez le choix entre 6 +1 (dans un futur DLC gratuit) classes jouables, 5 races, une équipe de 4 personnages et en avant. L'aventure commence classiquement dans une taverne avec un petit tutorial sur les mécaniques du jeu pour chacun de vos personnages. Point intéressant et contrairement à un NeverWinter Nights , les combats se déroulent en tour par tour sur une grille en jouant avec son environnent (murs pour ne pas être flanqué, lumières importantes, etc.).Les grands journalistes semblent conquis, alors si vous aimez la licence D&D, les RPG tactiques et qui plus est "made in France", foncez!.