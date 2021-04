en early access

Dispo depuis l'année dernière sur PS4, Xbox One etsur l'Epic Games Store, le très boueux (et neigeux) SnowRunner de Focus arrivera le 18 mai sur Switch. Et non, malgré ce que vous pourriez croire votre player Youtube n'est pas bloqué en 144p, ce sont juste les "concessions" pour faire rentrer un jeu PC / grosses consoles sur la portable de Nintendo.