SnowRunner finit son année en beauté

Un an déjà que SnowRunner est sorti, et pour l'occasion, le simulateur de bains-de-boue pour baroudeurs tatoués de Saber Interactive se voit doté de sa quatrième et dernière extension prévue au season pass. Au menu : un nouveau mode de jeu difficile, 4 nouveaux véhicules et 4 nouvelles cartes proposant 16 km² dans une taïga toute sovietique où il faudra honorer la grandeur du Camarade en réhabilitant le centre spatial qui a fait les heures de gloire de la mère patrie.Le jeu sort au passage sur 3 nouvelles plateformes : Steam, l'exclu EGS étant (enfin) finie, Windows Store et Switch ( les premiers retours sont plutôt honorables ). Mais l'aventure ne s'arrêtera pas là puisqu'un season pass 2 est déjà sur les rails incluant 4 nouvelles extensions et que les équipes annoncent travailler à ajouter du crossplay, à commencer entre EGS et Steam.