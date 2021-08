Skyrim revient, encore

La bonne nouvelle, c'est que Bethesda a quand même la décence de ne pas faire payer cette "nouvelle" version pour ceux qui possèdent déjà la Special Edition, c'est toujours ça de pris.

On savait que ça allait arriver, mais on ne voulait pas l'admettre : Bethesda va ressortir son Skyrim une nouvelle fois. Le jeu aux mille portages reviendra dans une Anniversary Edition qui arrivera le 11 novembre, pour les dix ans du jeu original, et supportera officiellement les Xbox Series et PS5. Profitez-en bien la team Sony, c'est peut-être la dernière fois que vous voyez un Elder Scrolls débarquer sur vos machines.Vous trouviez la nouvelle version de Quake un peu fainéante ? Vous n'allez pas être décus du voyage : cette édition "anniversaire" comprendra la Special Edition de 2016 avec les trois extensions Dragonborn, Dawnguard et Heathfire, et viendra de série avec 500 éléments du Creation Club, alias les mods officiellement adoubés par Bethesda. N'espérez donc pas y trouver des mods pour ajouter un chibre de cheval à son avatar (et en faire bon usage) que vous pouviez dénicher dans les recoins les plus sombres de NexusMods. Par contre il y aura au moins un mod pour ajouter de la pèche à la ligne, ça compense presque.petite correction parce que ce n'était pas clair et/ou j'avais lu de travers, mais qui a son importance : en fait, les possesseurs de la Special Edition auront droit à trois mods tirés du lot de 500 (la pèche, le mode survie, et la quête Saints and Seducers). Pour avoir la totale, il faudra mettre la main à la poche. À moins que cette nouvelle version ne contienne de vrais ajouts pour les PS5 et Xbox Series (ce dont on doute, vu qu'ils n'en parlent absolument pas), Bethesda essaye donc de nous vendre un pack de mods dans le plus grand calme.