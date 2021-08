Quake revient par la petite porte

La Quakecon 2021 débute aujourd'hui, et Bethesda et id Software viennent d'annoncer dans leur stream (techniquement désastreux, soit dit en passant) que Quake , le jeu original dont on a fêté le quart de siècle il y a quelques semaines faisait son grand retour. Non pas avec un nouvel épisode, mais via une version légèrement remasterisée qui sort évidemment sur PC (sous la forme d'une simple mise à jour du jeu dans Steam) mais aussi sur consoles : PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series, mais aussi Switch.Globalement, il faut voir ça comme un équivalent des nouvelles versions de Doom et Doom II que Bethesda et id avaient ressorties il y a quelques années pour leur arrivée sur consoles. Cette fois, le dépoussiérage a été réalisé dans l'ombre par les experts en la matière, Nightdive Studios (déjà responsables du portage de Doom 64), qui l'ont porté dans leur Kex Engine maison. En pratique, ça se traduit par un support des écrans (ultra-)larges, un framerate qui montera aussi haut que vous le lui demanderez, la possibilité d'activer éclairages dynamiques, ambient occlusion, depth of field ou encore motion blur (brr), mais aussi une interpolation des animations des ennemis pour que celles-ci soient moins saccadées. Vous pouvez aussi jouer à la manette si le coeur vous en dit, mais soyons sérieux deux secondes. Enfin, la légendaire OST du jeu par Trent Reznor est évidemment de la partie.Les extensions du jeu d'origine, Scourge of Armagon et Dissolution of Eternity, sont incluses, ainsi que l'excellent épisode Dimension of the Past développé par Machine Games pour les vingt ans du jeu. Ceux-ci avaient visiblement apprécié l'exercice puisqu'ils ont repris du service et sorti une nouvelle campagne, Dimension of the Machine, également incluse avec cette nouvelle version.Bien sûr, Quake ne serait rien sans son mode multijoueur, et de ce côté-là le jeu semble aussi assurer. Multi en ligne, bien sûr, mais aussi en local jusqu'à quatre en split-screen, et crossplay entre toutes les versions. On souhaite bien du plaisir aux joueurs consoles qui vont débarquer la fleur au fusil et le pad à la main, et qui vont se faire mettre en orbite par des gars qui n'ont pas quitté leur grotte et la version PC du jeu depuis 25 ans.Et si jamais vous êtes une vieille personne triste qui après tout ça ne veut pas de cette mise à jour ? Pas de problème, vous avez toujours la possibilité de lancer le .exe original. Tout le monde est content.