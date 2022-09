On ne vous avait plus parlé de Sins Of A Solar Empire réellement depuis 2011 , et on va donc faire une piqure de rappel pour les nouveaux Pandas qui seraient passés à côté tout en étant amateur du genre. Le jeu vidéo de stratégie sorti en 2008 est un un 4X , c'est à dire un titre dans lequel on contrôle un empire et dont l'approche est fondée sur quatre principes, l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination, et cela dans l'espace dans notre cas. Dès lors, le suivi a été exemplaire, et le dernier DLC date même de 2018, c'est dire combien la longévité de Sins Of A Solar Empire aura été conséquente.