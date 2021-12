Bonne année 2020, deux.

On a beau être des gros aigris, il faut reconnaître que 2021 a été une excellente année pour le jeu vidéo en terme de qualité et de variété des titres. Resident Evil Village, Hitman 3, Deathloop, Halo Infinite, It Takes Two, Psychonauts 2, Metroid Dread, Returnal, Valheim, Guardians Of The Galaxy, The Forgotten City, Inscryption, Unpacking, The Artful Escape, Forza Horizon 5...Et mis à part quelques exceptions, on a pu profiter de ces jeux sans racheter une nouvelle console ou une nouvelle carte graphique ce qui était de toute façon mission impossible sans vendre les reins de ses enfants. Pourtant 2021 a été l'année où on nous a constamment rappelé que les jeux vidéo sont un business pas forcément reluisant. On n'est pas totalement cons. On sait très bien que ça a toujours été le cas et que les studios ne bossent pas pour la beauté de l'art.Mais il y a business et business. Il est possible de gagner plein d'argent sans maintenir à des postes clés une bande de raclures de bidets dont les agissements semblent connus de tous. Il est possible de gagner plein d'argent sans broyer l'âme de ses employés en les surmenant ou en les faisant bosser pour les raclures précédemment nommées. Il est possible de gagner plein d'argent en sortant des jeux correctement finis et testés. Il est possible de gagner plein d'argent sans tenter de grapiller trois francs six sous en vendant des "mises à jour next-gen" et des "bétas exclusives". Il est possible de gagner plein d'argent sans attaquer la presse en justice quand on se fait gauler la main dans le sac. Et il est possible de gagner plein d'argent sans sauter à pieds joints dans le délire crypto/NFTs.On va être franc : on n'aime pas newser sur ces sujets. C'est pesant, c'est pas drôle et c'est un rappel constant à la réalité. C'est moche pour nous mais c'est surtout vraiment moche pour les gens qui bossent dans ces studios et qui vivent cela au quotidien. La majorité des gens chez UbEActiStar ne se lèvent pas le matin en se disant : "Tiens et si je sortais un jeu tout cassé et blindé de NFTs ? Tiens et si j'allais harceler la graphiste aux cheveux rouges du sixième ?". Tout du moins on l'espère. Le jeu vidéo a été créé par une génération de pirates, de rebelles, de curieux personnages, d'amateurs de défis, de gens souvent en marge ou hors norme... Pas par des costumes trois-pièces coureurs de jupon. Et il serait temps qu'ils dégagent avant de dégouter pour de bon leurs employés et leurs clients.Voilà. Maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, on peut vous souhaiter la bonne année soit la troisième de l'ère Covid. La cinquième vague est l'occasion parfaite pour rester chez soit et faire les jeux qu'on a manqué en 2021 ou ceux qui arrivent. 2022 attaquera très fort avec Windjammers 2, Dying Light 2, Sifu, Total War: Warhammer III, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Gran Turismo 7 et Weird West pour le premier trimestre. Ce même premier trimestre devrait aussi voir l'arrivée de Valve dans le monde des consoles avec le Steam Deck même si on ignore encore qui pourra poser ses mimines dessus mis à part les influenceurs et les journalistes totaux. Et les trouducs d'Ebay.On tient aussi à vous remercier de votre fidélité et de vos dons sur tipee ou Utip . On a fêté nos 20 ans cette année et c'est grâce à vous qu'on est encore là. Merci de lire nos articles, d'écouter nos podcasts, de regarder nos streams et de faire vivre la communauté. Et si vous voulez aller plus loin, on recheche toujours de nouveaux collaborateurs pour écrire des news et des articles. L'appétit vient en mangeant mais le TALC vient en écrivant.