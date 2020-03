Shadow : vers l'Infinite et au-delà des Etats-Unis

On vous avait déjà parlé des nouvelles offres Shadow lors de leur annonce en octobre dernier . Le cloud-computer français propose désormais 3 configurations Boost, Ultra et Infinite, de la GeForce 1080 à la RTX Titan et des tarifs entre 14.99 et 49.99eur par mois (sans engagement, un peu moins avec engagement annuel). Alors que des problèmes d'approvisionnement ont ralenti la mise à disposition de cette nouvelle gamme dans l'hexagone, Blade reste optimiste et annonce aujourd'hui l'arrivée de la gamme 2020 aux Etats-Unis, et plus tard en Asie. Après des débuts timides, le french-techie se vante aujourd'hui d'avoir plus d'un tiers de son parc utilisateur sur le continent américain et précise même avoir enregistré +50% de croissance sur les 4 derniers mois.Des résultats qui ont surement motivé l'accélération des déploiements sur ce territoire. Mais Shadow s'attaquera également bientôt au marché asiatique (notamment la Corée du Sud) puisqu'on nous annonce un partenariat avec LG, marque qui est désormais rentrée au capital du français et qui compte promouvoir Shadow sur ses produits gaming. En parallèle, Blade justement est passé d'une petite start-up rigolote à une entreprise qui collectionne les levées de fonds et les réunions d'actionnaires en costard. Forcément, elle y a perdu son CEO historique, Emmanuel Freund qui a cédé sa place à Jérôme Arnaud. Les abonnés de la première heure qui ont fait le pari de Ultra et Infinite n'ont eux pas fini de grogner.Après les déboires de février dernier où ils ont appris qu'une poignée seulement allait avoir droit à la livraison des précommandées effectuées en Octobre 2019, et une boutique qui annonce désormais des livraisons à partir de 2021 pour les nouvelles précommandes Ultra/Infinite, voilà que les Etats-Unis auront eux droit à une quantité limitée de machines d'ici l'été...