Shadow Gambit aussi rage

Bobune

Chez les allemands de Mimimi Games , on s'est spécialisé dans une chose : les jeux de tactique / infiltration en temps réel façon Commandos. Ils nous ont déjà proposé Commandos chez les ninjas avec Shadow Tactics , Commandos chez les cow-boys avec Desperados III , et pour leur prochaine création ils resteront toujours dans leur zone de confort puisqu'ils partent sur un Commandos chez les pirates fantômes avec Shadow Gambit: The Cursed Crew Niveau gameplay, on sera comme à la maison avec un petit équipage de huit pirates, chacun possédant ses capacités propres, et des ennemis avec des cônes de vision. La nouveauté ici se situera au niveau de la capacité du bateau à manipuler le temps : en clair, la fonction rewind est intégrée d'office si jamais vous ratez votre coup et que vous voulez le retenter sans recommencer toute la mission, et vous pourrez également mettre le jeu en pause pour planifier vos actions et ensuite les exécuter en même temps. L'ambiance a l'air assez détendue et fait pas mal penser à la piraterie rigolote de Sea of Thieves.Shadow Gambit arrivera dans le courant de l'année sur PC, Xbox Series et PS5.