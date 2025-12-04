ACTU
Serif, fais mois peur
par CBL, email @CBL_Factor
Si vous bossez dans un métier artistique, vous devez le savoir : les polices de caractère (ou plutôt les fontes à savoir les différentes variantes des polices) ne sont pas toujours gratuites. Les choses se sont améliorées ces dernières années grâce à des projets comme Google Fonts mais parfois il faut passer à la caisse pour la fonte de ses rèves. Les choses sont encore plus compliquées pour nos amis japonais car ils ont besoin d'une tonne de caractères : en plus des kanjis, ils ont aussi les hiraganas, les katakanas et quelques caractères latins. Du coup, ils ont nettement moins de fontes à leur disposition. La société japonaise Fontworks proposait des fontes relativement bon marché via son service LETS. Il proposait un abonnement spécifique pour les développeurs de jeux qui coutaît 60 000 yens par an (environ $380).
Mais en 2023, Fontworks a été rachetée Monotype, une boite américaine, qui vient d'annuler l'abonnement en question pour le remplacer par une version qui coûte 20 500 dollars par an. Ca doit être cela qu'on appelle une petite douleur Arial. Encore plus bizarre, il y a une limite à 25 000 utilisateurs par an ce qui semble totalement délirant pour un jeu moderne. Les développeurs n'ont que deux choix : payer la mafia ou trouver une alternative. Et changer de fonte n'est pas une tâche facile. Non seulement il faut générer une tonne de nouveaux graphismes quand le texte est "en dur" dans une texture ou une image, mais il faut aussi s'assurer que les nouveaux textes sont lisibles quelque soit le support ou la résolution. Enfin une fonte fait partie de l'identité visuelle d'un jeu voire d'un studio spécialisé dans les RPGs ou les visual novels, des genres pas du tout populaires au Japon...
