Serif, fais-moi peur
par CBL, email @CBL_Factor
Si vous bossez dans un métier artistique, vous devez le savoir : les polices de caractère (ou plutôt les fontes, à savoir les différentes variantes des polices) ne sont pas toujours gratuites. Les choses se sont améliorées ces dernières années grâce à des projets comme Google Fonts mais il faut parfois passer à la caisse pour obtenir la fonte de ses rêves. Les choses sont encore plus compliquées pour nos amis japonais car ils ont besoin d'une tonne de caractères. En plus des kanjis, ils ont aussi les hiraganas, les katakanas et quelques caractères latins. Du coup, ils ont nettement moins de fontes à leur disposition. La société japonaise Fontworks en proposait qui étaient relativement bon marché via son service LETS contre un abonnement spécifique pour les développeurs de jeux, pour 60 000 yens par an (environ 380 dollars).
Mais en 2023, Fontworks a été rachetée par Monotype, une boîte américaine, qui vient d'annuler l'abonnement en question pour le remplacer par une formule à 20 500 dollars par an. Ça doit être cela qu'on appelle une petite douleur Arial. Encore plus bizarre, il y a une limite à 25 000 utilisateurs annuels, ce qui semble totalement délirant pour un jeu moderne. Les développeurs n'ont que deux choix : payer la mafia ou trouver une alternative. Et changer de fonte n'est pas une tâche facile. Non seulement il faut générer une tonne de nouveaux graphismes quand le texte est "en dur" dans une texture ou une image, mais il faut aussi s'assurer que les nouveaux textes sont lisibles quel que soit le support ou la résolution. Enfin, une fonte fait partie de l'identité visuelle d'un jeu voire d'un studio spécialisé dans les RPG ou les visual novels, des genres pas du tout populaires au Japon...
