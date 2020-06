pirater

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

Sonic Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

Papy Sega fête ses 60 ans aujourd'hui. Avec l'âge, ce vénérable bonhomme a changé. Il a muri. Finies sont les folles années remplies de consoles aux noms extravagants. Dorénavant, M. Sega fait dans la stratégie tour par tour, la gestion d'équipe de foot et le tabassage de yakuzas. Mais au fond de lui, il reste un ado rebelle qui ne veut n'en faire qu'à sa tête et sortir un produit absurde si possible dans une coque en plastique dans la lignée du Sega VR et du 32X.Mais avec l'âge, la vue baisse. Donc on a du mal à comprendre pourquoi Sega va tenter de nous vendre une console portable avec un écran de 1,15 pouce. La Game Gear Micro de son petit nom mesure 80 x 43 x 20 mm. A titre de comparaison, le Game Boy Micro mesure 101 x 50 × 17.2 mm et avec un écran de 2 pouces. C'est tellement petit qu'un des accessoires est une loupe. Ca rappellera des souvenirs aux habitués du premier Game Boy. Alors que la MegaDrive Mini avait une ludothèque bien fournie, chaque GG Micro contient 4 jeux. Oui "chaque" car il y a 4 variantes de la console, chacune ayant 4 jeux différents. Le tout sortira le 6 Octobre au Japon pour les 30 ans de la Game Gear à 4980 yens la console.Bon anniversaire Service Games. On t'aime quand même mais on attendait un peu mieux. Ou rien de tout. C'est limite une mauvaise blague là.Au niveau specs, la GG Micro comporte un port USB histoire de lacharger mais elle peut aussi fonctionner avec deux piles AAA. Elle comporte un haut-parleur et une sortie casque ce qui est toujours mieux que les nouveaux smartphones.Modèle noir:Modèle bleu:Modèle jaune:Modèle rouge: