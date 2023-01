Annoncé aux Game Awards en 2020, Season: A Letter to the Future va enfin sortir à la fin du mois après un développement un peu chaotique. Le jeu de Scavengers Studio est un road trip à vélo "pré-apo", dans lequel une jeune femme va capturer des souvenirs du monde qui l'entoure en son et en image. Ca a l'air très joli et très relaxant, comme nous le montre ce nouveau trailer.