Après avoir chuté en cours de route du planning des sorties 2022 , le titre de Scavengers Studio est finalement assez vite retombé sur ses pattes pour nous annoncer sa nouvelle date de sortie. Dorénavant, SEASON: A letter to the future sera à attendre pour le 31 janvier 2023 sur PC, PS4 et PS5 si tout va bien.Dans ce jeu à la troisième personne narratif et d'exploration, vous incarnerez Estelle qui quittera son village figé dans une unique saison et parcourra à vélo ou à pied vers l'inconnu. Ce sera l'occasion pour elle de faire de nouvelles rencontres, de voir du paysage, mais surtout de se faire des souvenirs, car ce sera la première fois de sa vie qu’elle quittera sa maison. D'ailleurs depuis plus d'une génération personne ne s'était aventuré en dehors du village, mais le monde serait témoin de nouveaux changements…