Trois ans et demi après son Kickstarter Sea Of Stars sort aujourd'hui sur toutes les bonnes crèmeries : Steam, PlayStation, Switch et Xbox (et directement dans le Game Pass). On rappelle qu'il s'agit d'un jeu de rôle inspiré des J-RPGs de l'ère 16/32 bits développé par des Québécois. La BO est en partie composée par Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenogears ou plus récemment les Xenoblade Chronicles). La presse semble avoir adoré et il y a une démo sur Steam pour vous convaincre. C'est super choupi, ça se boucle en une vingtaine d'heures sans grind débile et c'est évidemment 100% compatible Steam Deck. Que dermander de plus ?