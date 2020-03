Nouveau Kickstarter : Sea Of Stars

Par ces temps difficiles, on a tendance à faire des économies et être moins charitable. Mais ce serait oublier qu'il y a des causes vraiment importantes à défendre comme par exemple le Kickstarter de Sea Of Stars . Développé par Sabotage Studio, il s'agit d'un J-RPG à l'ancienne situé dans le même univers que The Messenger , leur précédent jeu. Au niveau des graphismes, on trouve de la 2D néo-rétro donc tout en pixels mais boosté par des jolis effets d'ombres et de lumières.Pour les combats, on a affaire à du tour par tour dynamique dans lequel il faut appuyer sur les boutons au bon moment pour booster son attaque comme dans les RPG Mario. Il n'y aura pas de combats aléatoires : les ennemis qu'on voit sur le terrain sont ceux qu'on affronte. Le monde est divisé en une série d'iles et on se déplace de l'un à l'autre en bateau. Il faudra composer avec les vagues et le vent pour aller plus vite.Comme tout bon RPG, on ne se déplacera pas seul mais en groupe : Sea Of Stars comportera six personnages jouables chacun avec son histoire et son style de combat. Le jeu est développé avec Unity et sortira en 2022 sur PC et consoles. Le Kickstarter a déjà explosé son but initial mais vous pouvez toujours filer un billet de 20 pour pré-commander et supporter le jeu. Si le genre vous intéresse, on vous recommande deux autres titres : Cosmic Star Heroine et CrossCode