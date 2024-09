Satisfacsorti

Je sais que vous aimez les jeux de mot donc j'en refait un pour vous dire que ça y est, après 8 ans de développement, Satisfactory est enfin sorti pour de vrai ce mercredi sur Steam, EGS et l'Humble Store.Pour avoir déjà passé 343 heures sur son early access et vu comment cette version 1.0 semble avoir encore amélioré le jeu sur tous les plans, je ne peux que vous conseiller de vous ruer dessus si vous aimez les jeux de construction d'usines mâtinés d'exploration d'un monde sauvage et varié.Pour l'occasion et comme à leur habitude, un live de 3h a été organisé par les community managers et il faut ici saluer tout le travail qu'ils auront effectué, notamment en faisant quasiment chaque semaine depuis des années, des points en vidéo ou en live sur l'évolution du jeu, dévoilant au compte goutte et avec humour des informations sans jamais en dire trop.Il est rare que des développeurs communiquent avec leur communauté, et encore plus qu'ils entretiennent une proximité aussi forte avec elle et on aimerait que d'autres développeurs s'en inspire au niveau de la transparence, de la gestion des attentes des joueurs et de la réponse à leurs propositions.Malgré tout, si l'époque de l'accès anticipé se termine, ce n'est que pour en commencer une nouvelle, puisque les développeurs ont déjà annoncé qu'ils allaient continuer à travailler sur le jeu et que le trailer final dévoile que des versions console sont aussi en développement (c'est Fishlabs , les créateurs de Chorus qui s'occupent du portage).