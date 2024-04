Sand Land : histoire de boire une dernière gorgée

Cela fait plus d’un mois, et pourtant on ne se remet toujours pas du décès trop précoce à notre goût de feu Akira Toriyama . Il a laissé derrière lui un bel héritage, et hasard du calendrier Sand Land une de ses œuvres va arriver d’ici dix jours, le 26 avril, en espérant que ILCA, Inc. et Bandai Namco Entertainment Inc. réalise une copie qui rende hommage au célèbre mangaka.Le jeu est attendu sur PC et consoles, vous pouvez d’ores et déjà visionner la dernière bande-annonce. Vous pouvez également lire en passant notre preview du titre réalisée en septembre 2023.