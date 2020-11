Le jeu vidéo épisodique Sam and Max : Saison 1 devenu Sam and Max Save the World , développé par Telltale Games et qui était sorti entre 2006 et 2007 sur PC, puis en 2008 et 2009 respectivement sur Wii et sur le Xbox Live Arcade de la 360, va avoir le droit à son remaster . C'est Skunkape qui est en train de se charger de remettre au goût du jour les six épisodes du jeu d'aventure graphique point and click, après avoir obtenu les droits de la licence.Le remaster proposera des graphismes améliorés, un meilleur support manette, cinq nouvelles pistes musicales et le support de la résolution écran large. Le titre sera disponible le 2 décembre sur Switch et PC pour un prix de 19€99. Sur ordinateur, pour celles et ceux qui ont déjà le jeu original dans leurs bibliothèques, il vous sera proposé à 9€99.