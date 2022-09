Avec des retours de la presse spécialisée entre 64 et 66 pourcents en moyenne et des avis de joueurs qu'ils ne l'ont franchement pas plébiscité, la sortie du "reboot" de Saints Row a comme un arrière-goût d’échec. Même le PDG d’ Embracer Group Lars Wingefors, lorsqu'il s'est adressé à l’assemblée générale des actionnaires, a eu du mal à cacher sa déception . Il a bien conscience des avis partagés de la réception du public, et il a laissé comprendre à demi-mot qu'il faudra un peu de temps au titre pour qu'il soit rentabilisé, et ainsi il ne faudra pas s'attendre pour les actionnaires d'après lui, à un gros retour sur investissement.Pourtant, le titre qui était sorti un 23, était quand même arrivé à se hisser deuxième des ventes vidéoludiques européennes du mois d'aôut par exemple, mais après… Grand Theft Auto V ! Et c'est là où le bât blesse, c'est qu'un jeu de 2022 n'arrive pas à défaire un titre de 2013 au niveau des ventes comme celui de la qualité. En dehors de la technique qui avait clairement une génération de retard (mais c'est un classique dans la saga), le jeu est sorti truffé de bugs ; visuels, de scripts, etc. et même sur le launcher de l'Epic Game Store pour la version PC. Parfois même le fait de passer par le Menu Principal n'y changeait rien, il valait mieux redémarrer le jeuMais une partie des joueurs fut quand même satisfait de l'expérience. Malgré le fait que Saints Row usurpe la qualité de reboot et aurait pu s'appeler Saints Row V, parce que la philosophie du jeu serait digne d'une sortie de ce conservateur de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, le « changement dans la continuité ». Le jeu ne prend pas de risques, on n'y a retrouvé la même formule, assemblée légèrement différemment. Le ton est certes moins "prout, pipi, caca", les protagonistes moins charismatiques, mais comme le jeu est mieux mis en scène cela compense. De plus, si on fait une comparaison face aux anciens opus de la série, il n'y a pas photo, le gameplay a bien évolué, la conduite sans être dans les standards de type GTA ou Mafia , est franchement plus agréable à prendre en main qu'avant, ainsi que les déplacements du personnage, les gunfights, etc. De plus, les propriétés, les activités secondaires sont mieux intégrées à la quête principale. C'est toujours redondant comme avant, mais moins vu que les achats de commerces le sont par zones dorénavant.Il ne faut cependant pas s'emballer non plus, la quête principale n'obtiendra aucun prix d'écriture, et bien qu'elle donne moins l'impression d'être en kit comme Stillwater ou Steelport, la ville de Santo Ileso s'en sort un peu mieux avec ses zones désertiques qui détonnent et changent un peu la routine urbaine, elle ne réussit toutefois pas à convaincre non plus les amateurs d'exploration. Mis à part les DLC prévus pour le reboot, et des mises à jour correctives, je pense qu'il est possible que l'on doive attendre, si nouvel opus il y a, un très long moment avant de pouvoir mettre la main sur un prochain Saints Row.