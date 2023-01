S.T.A.L.K.E.R. 2 : la guerre en texte et en images

Wired vient de publier un petit article sur GSC et plus précisément sur ce qu'implique de développer un jeu vidéo dans un pays en guerre. Maria Grygorovych, productrice du jeu, nous raconte l'impact de ce conflit sur le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 , mais surtout sur les équipes en elles-mêmes, certains membres restant en Ukraine alors que le gros des troupes est parti se réfugier à Prague. Et en bonus, pour ceux qui ne savent pas lire mais qui aiment bien les jolies images, on a droit à quatre nouveaux screenshots du jeu.