Riders Republic se laisse essayer

À une grosse semaine de sa sortie, on ne peut pas dire que Riders Republic , le nouveau jeu d' Ubisoft encore plus "chébran" (c'est comme ça que disent les "djeunz") et avec des disciplines encore plus extrèmes que Steep , déchaine réellement les passions. On pense même pouvoir affirmer sans trop exagérer qu'à peu près tout le monde s'en cogne royalement. Du coup, dans l'espoir de relancer un peu la machine à engouement, Ubi va proposer une version d'essai du jeu complet, accessible durant quatre heures sur la semaine du 21 au 27 octobre, et ce sur toutes les plateformes sur lequel il sortia (PC, PS4 et 5, Xbox One et Series, et même Stadia pour les gens bizarres). Ca vous permettra de voir s'il y a un jeu qui semble tenir la route derrière ce dégueulis de couleurs fluos et de personnages bariolés en pleine overdose deRed Bull (pardon, mauvais sponsor).