Revue de tests pour Civilization VII

Les grands journalistes (comprenez : pas nous) ont pu faire mumuse avec Civilization VII et ont posté leurs tests sur l'Interweb multimédia et ils sont assez contrastés. Eurogamer déteste, Destructoid adore et PC Gamer et IGN sont mitigés. Je me retrouve beaucoup dans l'article d'Ars Technica car j'ai aussi passé des centaines d'heures sur Civ IV, presque 100 heures sur Civ V et tout juste 60 heures sur Civ VI.Tout le monde s'accorde à dire que les changements dans cet opus sont énormes. Le système permettant de changer de civilisation à la fin des différents âges apporte un vent de fraîcheur, tout comme la disparition des unités qui bâtissaient les routes et les améliorations. Tout ce qui est construction passe désormais par les villes. La diplomatie semble s'être nettement améliorée et la possibilité de faire des mini stacks of doom devrait ravir ceux qui aiment avoir de grandes armées. Le jeu est assez verbeux et comprend un système de quêtes qui permettra aux noobs de ne pas être trop perdus. Mais tout ne semble pas rose.La règle d'or de Sid Meier pour un nouveau Civilization est "un tiers de vieux, un tiers d'amélioré et un tiers de nouveau", ce qui veut dire que certaines choses passent à la trappe à chaque nouvel opus. Pour le VII, la religion s'est réduite à peau de chagin et le choix du gouvernement est devenu limite anecdotique. Le "World Congress" et le tourisme ont tout simplement disparu. Tout le monde semble aimer les graphismes mais beaucoup détestent son interface bordélique qui planque les données importantes dans des sous-sous-menus. Ars Technica mentionne qu'il n'est plus possible de renommer ses villes. C'était pareil pour le VI à sa sortie mais les joueurs avaient gueulé et Firaxis avait rajouté cette possibilité.Il y a aussi pas mal de bugs d'interface et de problèmes d'équilibrage notamment pour la gestion du bonheur. Le jeu n'est pas toujours stable (préférez la version Vulkan) et fait souffrir le Steam Deck quand il affiche des grosses villes. Par contre, la gestion du pad s'est bien améliorée grâce à la sortie simultanée du jeu sur consoles. Après, c'est Civ. Les patchs et les add-ons vont corriger beaucoup de problèmes. Civ V était super cassé à sa sortie et est devenu un excellent jeu par la suite. Beyond the Sword a transformé un grand jeu en un très grand jeu. Mais si votre budget est un peu serré, attendez les patchs et les soldes, voire les éditons complètes.Civilization VII sort le 11 février sur PC, Switch, Xbox et PlayStation.