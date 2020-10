Rétrocompatibilité PS5 : vieux motard que jamais

Après la mise en lumière des 10 irréductibles qui ne seront pas rétrocompatibles PS5 au lancement, certains développeurs se sont dit qu'il était peut-être plus judicieux de patcher son jeu que de se voir affublé d'une honteuse pastille "Playable on: PS4 only" sur sa page PSN (en plus de se faire montrer du doigt par les enfants dans la rue).C'est notamment le cas du papa de DWVR qui s'étonne même que son jeu ne fonctionne pas nativement. En plus du patch, il va tenter de faire profiter du "Game Boost" à son shooter VR tournant sous Unreal Engine. L'éditeur Nacon a lui annoncé aujourd'hui même que son studio KT Racing travaille sur un patch pour rendre le simulateur de crash mortels TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 compatible avec la nouvelle bécane de Sony, mais il n'est pas certain que le tout arrive au lancement. Enfin, les 5 fans friqués de Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One qui aimeraient bien pouvoir continuer leur partie sur PS5 ont entamé une grève de la faim devant les locaux de Versus Evil.