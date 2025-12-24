Logo Factornews texte
Résulats du concours Slice

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Joyeux Noël Factor ! Au début du mois, on a lancé un concours pour relancer Slice et on est heureux d'annoncer que ça a été un franc succès. Vous avez été nombreux à poster des captures et il y avait un mélange d'habitués et de nouveaux. Vous trouverez ci-dessous la liste des gagnants avec un lien vers leur gallerie. Si votre pseudo n'est pas dans la liste, c'est parce que vous n'avez pas posté de captures cette année ou qu'elles n'ont pas été acceptées mais si vous avez des réclamations, envoyez-moi un message privé sur Factor ou sur notre Discord.

Si votre pseudo est dans la liste, je vous contacterai dans les jours à venir pour vous proposer des clés. On va faire en sorte de vous filer des clés de jeux que vous voulez et que vous n'avez pas. Le processus va donc prendre quelques jours. En attendant, profitez-en pour relire nos Fact'Or 2025 !

