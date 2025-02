Replongez dans l'histoire du JV

La Video Game History Foundation a ouvert en 2017 mais vient seulement de lancer son site web permettant de consulter ses collections . On y trouve plein de matériel promotionnel pour les jeux Cyan (Myst), des tonnes d'archives généreusement données par Mark Flitman (producteur chez Konami, Acclaim, Midway et Mindscape dans les années 90), des catalogues et des magazines de jeux vidéo. Mais pas beaucoup. Si vous cherchez quelque chose de plus conséquent, rendez-vous chez Archive.org Mais si vous cherchez uniquement des magazines en français, foncez chez Abandonware Magazines . C'est moins flashy, l'interface semble venir d'une autre époque mais ils ont une collection assez dingue ( oui, même celui-là ).