RedOctane reforme le groupe
par CBL, email @CBL_Factor
Derrière les deux premiers Guitar Hero se trouvaient deux studios : RedOctane qui était l'éditeur et le fabricant des guitares en plastiques et Harmonix qui était le développeur. Harmonix a été racheté par MTV puis par Epic Games et s'occupe de nos jours de Fortnite Festival, Guitar Hero à la sauce Fortnite. RedOctane a été racheté par Activision en 2006 puis fermé en 2010 quand la mode des jeux musicaux était passée.
Mais RedOctane est de retour ! Le nouveau studio s'appelle RedOctane Games et a été fondé par des anciens de RedOctane et de Vicarious Visions. C'est le groupe Embracer qui finance le tout via leur division Freemode. Forcément le premier jeu de RedOctane Games est un nouveau jeu musical appelé Stage Tour qui est un clone de Guitar Hero qui sortira cette année sur PC et consoles.
Le jeu supportera les périphériques standards (claviers/souris/manettes) mais aussi les synthé, les guitares, les batteries et les microphones. Les co-fondateurs de l'ancien RedOctane, Charles et Kai Huang, ont co-fondé une autre boite appelée CRKD qui est aussi une filiale d'Embracer. Elle bosse sur une nouvelle guitare en plastique avec Gibson dont le but est d'être compatible avec Stage Tour mais aussi avec Fortnite Festival et probablement les jeux gratuits comme Clone Hero et YARG. Une partie des développeurs de Stage Hero sont d'ailleurs des développeurs de YARG.
