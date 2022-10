Redfall : vampire en pire

Malgré notre amour sans borne pour les jeux d' Arkane , on a vraiment beaucoup de mal à s'enthousiasmer pour Redfall depuis son annonce l'année dernière : les looter-shooter solo/coop avec des héros proposant chacun des petites spécificités mais pas trop non plus, ce n'est pas ce qui manque. On n'est pas sûr que le talent inné du studio américano-lyonnais pour le level design et la narration (notamment environnementale) suffira pour permettre à son jeu à se différencier de tous les autres titres qui peuplent déjà ce créneau. La nouvelle vidéo ne change pas grand chose à tout ça, et on croise les doigts pour que Redfall arrive à nous surprendre à sa sortie l'année prochaine.