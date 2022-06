Arkane a réfléchi longtemps sur le type de co-op qu'ils voulaient pour Redfall Ils ont fini par choisir un système à la Far Cry à savoir que seule la progression de l'hôte est conservée pour les missions du jeu. Par contre les invités conservent l'équipement et l'XP acquis durant une partie co-op. Arkane et Bethesda ont aussi créé une nouvelle bande-annonce résumant ce que le jeu a à offrir.