REDengine is dead. Adieu Youri

Via un communiqué de presse assez laconique, CD Projekt RED annonce qu'un nouvel opus de The Witcher est en développement et qu'il s'agira même d'une nouvelle saga. C'est tout ce qu'on a comme détails à propos du jeu en lui-même donc n'espérez pas une date de sortie.Le but du communiqué n'était pas tellement d'annoncer un jeu mais un partenariat : ce nouvel opus sera développé avec l'Unreal Engine 5 à la place du REDengine. Les ingénieurs de CD Projekt RED bosseront main dans la main avec ceux d' Epic afin de s'assurer que le moteur fait ce qu'il faut. Ca ne fera pas du jeu une exclu Epic Games Store pour autant. Le communiqué précise aussi que le REDengine sera toujours utilisé pour la future extension de Cyberpunk 2077.Au fond c'est logique : développer un moteur interne est couteux et le résultat est généralement un truc mal maintenu, mal documenté et avec des outils mal pensés. Les choses deviennent encore pire quand les types qui ont développé le moteur se barrent. On s'attend à ce que d'autres gros studios suivent la même logique.