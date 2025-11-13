Logo Factornews texte
Red Dead Redemption partout

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Selon une notice ESRB, des portages PS5, Xbox Cerises et Switch 2 seraient en préparation. RDR est déjà jouable sur les plateformes en question via rétrocomp' mais on imagine que des versions dédiées devraient ajouter un petit quelque chose (comprenez : un prix plus élevé). Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez aussi bientôt jouer à RDR sur iOS et Android. A noter que pendant ce temps, Red Dead Redemption 2 continue de se vendre. Il a passé la barre des 79 millions d'exemplaires vendus ce qui en fait le 4ème jeu le plus vendu de tous les temps. Les versions PS5 et Xbox Cerises (et Switch 2 ?) se font attendre.
