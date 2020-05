Red Dead Assassin : Breath Of The Wild Samourai

Le State Of Play de Sony était consacré entièrement à Ghost Of Tsushima. On a pu donc voir 20 minutes de vrai gameplay avec au programme promenades à cheval, collectes de ressources, quêtes secondaires, combats, téléportations dans lieux déjà visités,... Le jeu semble faire la part belle à l'exploration et on se laisse guider par les animaux et le vent pour découvrir les trésors cachés du jeu.Mais pour le reste, on se sent en terrain connu. Il y a des camps de mongols à attaquer, on peut se la jouer discret ou bourrin, les objets importants brillent, il y a un peu de parkour, on peut personnaliser son bonhomme et et l'améliorer en débloquant des compétences... Graphiquement c'est superbe et bien sanglant même si ça manque de démembrements et de décapitations. Il y a d'ailleurs un mode photo et on vous invite à partager sur Slice vous plus belles créations. Vous pouvez même activer un filtre noir et blanc pendant l'intégralité du jeu histoire de donner un look vieux film de samourais.Si vous sentez le manque d'excitation dans ma prose, c'est parce que Ghost Of Tsushima arrive après une génération entière gavée ras la gueule de mondes ouverts et que celui-ci a un peu de mal à se démarquer. Mais bon il y a des voix japonais et un grappin alors cela doit forcément être bien. Ghost Of Tsushima sortira sur PS4 le 17 Juillet.