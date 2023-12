RE4 Remake : la VR dans une semaine

Après Resident Evil 7 et Resident Evil Village, c'est au tour de Resident Evil 4 Remake de recevoir un mode VR. Il permet de jouer à l'intégralité du jeu avec le casque sur la tronche et c'est encore une fois une exclusivité PSVR 2. Ca sortira sous forme de patch pour le jeu de base le 8 décembre. Il y aura aussi une démo du jeu en VR pour ceux qui n'ont pas le jeu et qui veulent essayer avant d'acheter.Sur PC, ce bon vieux Praydog a aussi sorti un mod ajoutant la VR . Pour l'instant le mod en question ne supporte pas la vue à la première personne. Praydog attendait la sortie de la version PS VR 2 pour l'ajouter donc elle devrait arriver sous peu. Peut-être que la VR permettra enfin aux pervers d'avoir une vue imprenable sur les sous-vêtements d'Ashley Au cas où vous vous posiez la question, oui Capcom planche sur d'autres remakes des Resident Evil