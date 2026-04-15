ACTU
Razor 1911 fête ses 40 ans
par CBL, email @CBL_Factor
Voilà qui ne nous rajeunit pas : un des plus anciens groupes de la scène démo a fêté ses 40 ans en octobre dernier. Razor 1911 a fait des débuts en octobre 1985 en crackant la protection de jeux Commodore 64. A noter que contrairement à d'autres groupes de la scène démo, ils n'ont jamais cessé de cracker les jeux entre deux démos. Ils ont cracké par exemple la protection de Red Dead Redemption 2.
Histoire de marquer le coup, le groupe a sorti une nouvelle démo pendant Revision 2026, une des plus grosses demoparty au monde. Vous pouvez regarder la démo en action ci-dessous mais le meilleur moyen d'en profiter est de la télécharger et de la lancer. Tant que vous y êtes, regardez aussi la vidéo d'Ahoy sur les Trackers.
Histoire de marquer le coup, le groupe a sorti une nouvelle démo pendant Revision 2026, une des plus grosses demoparty au monde. Vous pouvez regarder la démo en action ci-dessous mais le meilleur moyen d'en profiter est de la télécharger et de la lancer. Tant que vous y êtes, regardez aussi la vidéo d'Ahoy sur les Trackers.