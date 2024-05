Razer danse le Mambo 95

Le COVID a permis à beaucoup d'entreprises peu scrupuleuses de gagner beaucoup d'argent en vendant plein de produits douteux. Parmi eux se trouve un certain Razer. Durant le CES 2021, la marque pour joueurs a annoncé un masque N95 comportant des diodes colorées, des lampes à UV et des hauts-parleurs. La version finale baptisée Razer Zephyr est sorti quelques mois plus tard à 99 dollars et ne comportait pas de lampes à UV ou de hauts-parleurs.Mais le plus gros problème est que les filtres utilisés par le masque n'avaient rien de N95. Pris la main dans la sac , Razer a retiré de son site web la mention N95 mais ce n'était pas suffisamment pour la FTC américaine qui vient de condamner Razer a remboursé tous ceux qui ont acheté un Razer Zephyr soit au total un montant d'1,1 million de dollars. D'un autre côté, si vous avez choppé le COVID après avoir utilisé un Razer Zephyr, ça va dans le sens de la théorie de l'évolution.