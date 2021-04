Ratchet & Clank Rift Apart, une vidéo sans faille

Ratchet & Clank est une série qui me laisse absolument indifférent, mais s'il y a bien une chose devant laquelle je suis obligé de m'incliner, c'est la maîtrise technique absolue des braves gens d' Insomniac Games , dont ils nous font une nouvelle fois la démonstration dans ce dernier trailer de Ratchet & Clank: Rift Apart . Le jeu sort le 11 juin, et sera peut-être l'occasion de dépoussiérer cette PS5 chèrement acquise dont vous ne savez que faire.