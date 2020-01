Que fait Gollum pendant son temps libre ? Il s'met au golf

Le Seigneur des Anneaux va faire un retour en force ces prochaines années à commencer par la série TV commandée par Amazon. Cette dernière couterait un milliard de dollars à produire et recherche des tonnes de figurants . Elle sera bien entendu tournée en Nouvelle Zélande et sortira en 2021. Athlon Games bosse sur un MMORPG dont on ne sait pas grand chose pour l'instant. Mais le jeu dont on veut parler dans cette news s'appelle The Lord of the Rings: Gollum et il sortira en 2021 sur PC, PS5 et XSeX.Il est développé par Daedalic Entertainment qui est plus connu pour ses jeux d'aventure allemands intimistes que pour ses gros AAA. Comme son nom l'indique, le jeu nous permettra dans la peau de Gollum ET de Sméagol vu qu'on sera tiraillé entre les deux personnalités. La dépiction du personnage ne devrait pas avoir grand chose à voir avec celle des films aussi bien au niveau visuel qu'au niveau caractère. Il devrait être plus sympa que le Gollum de Jackson. Il est question de niveaux immenses ce qui semble devenir l'argument de vente de la nouvelle génération grâce à leur SSD qui va vite.Niveau gameplay, ce sera un jeu d'action-aventure proposant des phases d'infiltration, des Nazgûl et une vingtaine d'heures de jeu. Si les choses se passent bien, Daedalic développera d'autres jeux LOTR. Le numéro d'avril du magazine Edge devrait nous en dire plus.