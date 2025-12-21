ACTU
Quand y'en APU, y'en a encore
par CBL, email @CBL_Factor
Jouer sur PC va devenir compliqué : le prix de la RAM est en train de s'envoler et on murmure maintenant qu'Nvidia compterait diminuer de 40% la production de ses GeForce. Comme le dit le dicton, les prix avancent et les salaires reculent alors comment veux-tu que je mette mon pull ? Mais tel un fumeur en manque qui fouille dans un tas de mégots pour en trouver pas valable, rien n'arrête un PCiste digne de ce nom. Pendant la folie crypto, AMD et Nvidia ont produit du matos dédié au minage. Dans le tas, on trouve la AMD BC-250.
C'est une carte de la même taille qu'une GeForce mais il s'agit d'un ordinateur complet comprenant un APU similaire à celui de la PS5 et du Steam Deck. La BC-250 comprend 6 coeurs Zen 2 pour le CPU (contre 8 pour la PS5 et 4 pour le Steam Deck), 24 compute units RDNA2 (contre 36 pour la PS5 et 8 pour le Steam Deck), 16 Go de GDDR6, un port M.2, 4 ports USB-A, une sortie DisplayPort et un port Ethernet. En clair, ajoutez un SSD et une alim et vous avez un PC. Il est possible d'installer SteamOS ou Bazzite et vous obtenez une machine qui crache du 1080p sans broncher. Il faut juste flasher le BIOS. Du coup, il y a tout plein de BC-250 qui sont sur Ebay à moins de $150. Les crypto servent enfin à quelque chose.
