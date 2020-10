Quand je pense à Rock Band...

Vous avez claqué un SMIC pour acheter Rock Band 4 , des instruments en plastique et trois tonnes de chansons et vous vous demandez ce que tout cela va devenir avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles ? Soyez rassurés : votre exemplaire de Rock Band 4 tournera sans problème sur PS5 et Xbox Cerises à condition bien sur de rester chez Sony/Microsoft. Mieux encore : vous pourrez retélécharger tout les DLCs que vous avez achetés et transférer votre sauvegarde d'une console à l'autre soit via le cloud soit via USB. Et vous ne perdrez pas vos amis : les joueurs XO pourront jouer avec les joueurs XSeX tandis que les joueurs PS4 jammeront avec les joueurs PS5.Au niveau des accessoires, même combat : tout ce qui fonctionnait sur la génération actuelle fonctionnera sur la nouvelle génération. Sur PS5, vous pourrez même utiliser le microphone intégré dans la DualSense à la place d'un microphone USB. Oui, comme sur la version japonaise de la NES (il y avait un microphone sur la deuxième manette et quelques jeux l'utilisaient dont l'improbable Takeshi's Challenge). Quant à la version PC , elle ne verra jamais le jour : la campagne de crowdfunding n'a récolté que la moitié de la somme espérée. Par contre on ne dirait pas non pour un second Rock Band VR avec cette fois la possibilité de jouer de la batterie.