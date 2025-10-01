Logo Factornews texte
Psycho Dead se laisse approcher en démo sur PC

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Que pourrait donner un jeu à la Resident Evil, avec une héroïne ayant des pouvoirs télékinésiques et qui affronterait un némesis en armure ? N’hésitez pas à nous le dire en retour, car une démo sur Steam est dès à présent disponible pour Psycho Dead, le prochain jeu de Moon Catalyst, un studio indépendant thaïlandais.

Le titre se prendra en main à la troisième personne, et vous serez acculé par des espèces de zombies avec des dreadlocks de chairs, dans une sorte de laboratoire scientifique très high-tech que vous devrez essayer de quitter. Le jeu est prévu pour 2026 et n’arrivera pas que sur PC, vu qu’une sortie sur PlayStation 5 est également attendue.

