PS5 édition extra slim

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
La PS5 édition numérique était vendue 400 euros à sa sortie et comportait un SSD de 825 Go. Puis la PS5 Slim est sortie cette fois à 450 euros mais avec un SSD de 1 To. Puis son prix est passé à 500 euros. Et maintenant le nouveau modèle vendu en Europe a de nouveau un SSD de 825 Go. Le tout sans la moindre annonce officielle. En clair la PS5 édition numérique a pris 25% d'inflation en 5 ans. Sacré perf. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer la console, rappelez-vous les conseils de tonton Kutaragi : travaillez plus !
