Project CARS 3 fait gronder son moteur

Alors que Slightly Mad Studios avait en tête de développer sa propre console , la fameuse Mad Box, il semble que le studio ait été remis sur le droit chemin suite à son rachat par Codemasters . On s'y attendait et c'est maintenant officiel : Project CARS 3 était bel et bien en développement et sortira même dès cet été sur PS4, Xbox One et PC. Et l'équipe de développement semble maîtriser son sujet, puisque depuis la sortie du second épisode, Slightly Mad Studios aura donc travaillé sur cette suite, mais aussi sur Fast & Furious Crossroads , qui devrait sortir cet été aussi.Reste maintenant à voir ce que ce troisième épisode a sous le capot, qui serait apparement un poil plus arcade que d'habitude.