Prochain arrêt pour 2021 : Shin Megami Tensei III et V

Hier et encore une fois sans trop prévenir, Nintendo nous a dévoilé quelques-unes de ses cartouches via un Nintendo Direct Mini – Partner Showcase de 8 petites minutes. Un temps suffisant pour nous parler de Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend Zelda , mais aussi de deux grosses pointures du JRPG signé Atlus, avec la série Shin Megami Tensei.Pour la faire courte à celles et ceux qui ne connaissent pas, il s’agit de la série principale de laquelle découle la série Persona, un peu plus orientée grand public. La série Shin Megami Tensei ou MegaTen pour les intimes, est ultra connue au Japon, et très appréciée pour sa difficulté, son ambiance de fin du monde post-apocalyptique blindée de démons, mais aussi pour ses scénarios et sa rejouabilité. Bref, depuis 1987, c’est une référence, même si en occident, c’est très peu connu.Du coup, Nintendo et Atlus se sont dit qu’il était peut-être temps de redonner des nouvelles de Shin Megami Tensei V , dévoilé en octobre 2017 et exclusif à la Switch. L’épidémie de covid-19 a probablement retardé un peu les plans de sortie, mais nous avons enfin une date. Ou plutôt une année : 2021 partout dans le monde. Toujours en développement et dirigé par Kazuyuki Yamai, un habitué de la série et notamment Director sur l’épisode IV, l’histoire tentera de nous remettre un peu de baume au cœur tout en parlant des problèmes de nos vies actuelles (chômage, retraite, terrorisme, etc.).Mais en attendant, on pourra se jeter corps et âme dans Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster , que l’on n’attendait pas sur Switch (et sur PS4) après sa sortie en juin 2003 sur PS2 au Japon, puis en 2005 chez nous. Outre les graphismes revus et corrigés pour nos écrans actuels, le jeu permettra cette fois-ci de choisir entre les vois japonaises et anglaises, tout en profitant de sous-titre en français, ce qui n’est franchement pas du luxe.Il sortira sur Switch et PS4 le 29 octobre prochain au Japon, mais nous devrons attendre le Printemps 2021 pour le voir arriver par chez nous.