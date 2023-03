Premières previews pour RedFall

Les grands journalistes ( IGN VGC ...) ont pu tester Redall en solo pendant 90 minutes et publier des previews. Il en ressort que Redfall semble être un looter shooter dans un monde ouvert relativement standard mais à la sauce Arkane : des quêtes secondaires intéressantes, un bon level design et une dose d'immersive sim. Comme dans Deathloop , il est possible de la jouer infiltration mais les flingues sont assez jouissifs à utiliser.A l'instar d'un Far Cry qui est l'inspiration principale pour le jeu et contrairement à une Left 4 Dead, Redfall est pensé pour le solo. Le co-op est juste du bonus. Redfall nécessite une connexion internet même en solo mais selon Harvey Smith , Arkane travaille sur un moyen de retirer cette obligation. Harvey Smith (patron d'Arkane Studios Austin et directeur créatif sur le jeu) a d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur son bébé. Le bonhomme semble en avoir gros sur la patate et explique entre autre que les vampires suceurs de sang sont une métaphores des ultra-riches. Mais la révélation la plus surprenante concerne la version PS5. Cette denière était en développement et la première chose que Microsoft a faite quand ils ont racheté Bethesda (maison-mère d'Arkane) a été d'annuler son développement. Au fond c'est logique mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut crier sur les toits surtout quand Microsoft promet à qui veut l'entendre qu'ils feront exactement l'inverse pour Call Of Duty. Cela va donner des munitions à Sony pour tirer à bout portant sur le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft.