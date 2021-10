Première démo du XeSS

A l'occasion du InnovatiON 2021, Intel a présenté certaines des technos supportées par ses futures cartes graphiques reposant sur l'architecture Xe. L'une d'entre elle est ce qu'Intel appelle le Xe Super Sampling (ou XeSS) qui propose la même chose que le DLSS d'Nvidia à savoir rendre le jeu à une résolution inférieure puis utiliser l'apprentissage automatique pour reconstituer une image en résolution native.Intel a montré le tout en action avec Hitman 3 rendu en 1080p et upscalé en 4K ... dans une vidéo en 1080p . On nous dit que la version 4K devrait arriver sous peu. La grosse différence avec DLSS est que XeSS sera semi-ouvert vu que la techno peut tourner en théorie sur n'importe quel GPU supportant les instructions DP4A ce qui veut dire les GPUs AMD RDNA 2 et les GPUs Nvidia Ampere, Turing et Pascal.Mais elle tournera mieux sur les GPUs Intel dédiés vu qu'elle tirera partie des XMX, l'équivalent des Tensor Cores d'Nvidia. Et puis ça reste une techno propriétaire comme le DLSS d'Nvidia. Seul le FSR d'AMD est universel et open source même si le résultat n'est pas aussi bon que ses concurrents à base d'apprentissage automatique. Pour les développeurs, le XeSS veut dire un SDK de plus à implémenter. Vivement un vrai standard imaginé par Microsoft ou le Khronos Group...