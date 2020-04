Comme prévu,a dévoilé la première bande-annonce pour Assassin's Creed Valhalla . C'est une cinématique de près de 4 minutes dans laquelle on voit une bande de Vikings aller affronter l'ennemi éternel : les Anglais. Vers la fin de la cinématique, on nous rappelle pourquoi le jeu s'appelle Assassin's Creed. L'assassin en question s'appelle Eivor et vous aurez le choix entre un barbare de sexe masculin ou féminin.Vous pourrez aussi le customiser des pieds à la tête (barbes, tatouages, peintures de guerre, équipement...) tout comme votre drakkar. Il est question de pillages, de construction de base en territoire anglais et d'un niveau de violence et de brutalité jamais vu dans un AC jusqu'à présent. Vous pourrez d'ailleurs utiliser une arme dans chaque main ainsi qu'un bouclier, absent dans Odyssey.Le jeu est développé par Ubisoft Montreal avec Ashraf Ismail en creative director comme pour Origins et Black Flag , deux des meilleurs opus de la série. QUATORZE studios Ubisoft participent à Assassin's Creed Valhalla qui sortira en fin d'année sur. Ce sera un jeu uniquement solo.